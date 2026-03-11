Алексей Орлов переназначил трех вице-мэров Екатеринбурга

Все восемь вице-мэром и восемь глав районов Екатеринбурга ушли в отставку 10 февраля после инаугурации мэра Алексея Орлова, которого депутаты гордумы переизбрали на второй пятилетний срок. Чиновники продолжили работу в статусе исполняющих обязанности. Господни Орлова сразу после избрания пояснил, что не планирует массовых отставок в мэрии, и пообещал перезаключить трудовые договоры с большинством сотрудников. В том же месяце на пост заместителя главы города — руководителя аппарата администрации была переназначена Марина Фадеева, Рустам Галямов получил должность первого вице-мэра (сменил Игоря Сутягина). Новым заместителем главы Екатеринбурга стал Александр Толкачев, который в 2024—2025 годах был министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.