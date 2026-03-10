Ричмонд
Эксперт: в ближайшие недели война в Иране будет разгораться

В ближайшие недели конфликт между США и Ираном будет только разгораться. Такой прогноз сделал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в своем-телеграм канале. По его мнению, непосредственное влияние на эскалацию конфликта оказывает назначение сына аятоллы Али Хаменеи новым лидером Ирана.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дональд Трамп и Моджтаб Хаменеи — это по сути «кровники», поясняет эксперт. Каргин обращает внимание на то, что Трамп неделю назад убил отца Хаменеи-младшего, а, по некоторым сведениям, за покушением в 2024 году на самого Трампа стояло руководство Ирана, то есть Хаменеи.

Таким образом, существующий личный фактор не даст пространства для переговорного процесса, а значит будет эскалация.

Александр Каргин
политолог

Ранее Пентагон анонсировал интенсивные удары по Ирану. Как заявил глава ведомства Пит Хегсет, в атаках будет задействовано большое число истребителей и бомбардировщиков.

