Депутаты Венгрии призвали отказать Украине в приеме в ЕС

За принятие документа в парламенте проголосовали 142 депутата, четверо воздержались, еще 28 выступили против.
В тексте резолюции обосновываются причины отказа в приеме Украины в ЕС. В документе говорится, что Киев находится в состоянии войны и в случае приема страны в ЕС это подвергнет других членов объединения риску вовлечения в военное противостояние с Россией. Также депутаты Государственного собрания Венгрии считают, что членство Украины в Евросоюзе увеличит нагрузку на его бюджет.
В резолюции также содержится призыв не оказывать Киеву финансовую поддержку и не предоставлять ему оружие.
Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан предложил членам Еврокомиссии отменить часть санкций в отношении России, относящихся к энергетическому сектору. По мнению премьер-министра, Евросоюз должен как можно скорее принять меры для возобновления поставок энергоресурсов из России, чтобы предотвратить возможный кризис, вызванный сокращением поставок нефти и газа с Ближнего Востока.