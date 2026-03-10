Депутаты Венгрии призвали отказать Украине в приеме в ЕС

В тексте резолюции обосновываются причины отказа в приеме Украины в ЕС. В документе говорится, что Киев находится в состоянии войны и в случае приема страны в ЕС это подвергнет других членов объединения риску вовлечения в военное противостояние с Россией. Также депутаты Государственного собрания Венгрии считают, что членство Украины в Евросоюзе увеличит нагрузку на его бюджет.