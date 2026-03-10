Ричмонд
Депутаты Венгрии призвали отказать Украине в приеме в ЕС

Депутаты венгерского парламента одобрили резолюцию с призывом не предоставлять финансовую помощь Киеву и не способствовать ее ускоренному включению в состав Евросоюза. Об этом 10 марта сообщил представитель Государственного собрания страны Золтан Ковач, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Государственное собрание Венгрии одобрило резолюцию против вступления Украины в ЕС, дальнейшего финансирования войны и усилий по превращению ЕС в военно-политический союз», — приводит слова представителя правительства Венгрии Золтана Ковача в соцсети X «Интерфакс».

За принятие документа в парламенте проголосовали 142 депутата, четверо воздержались, еще 28 выступили против.

В тексте резолюции обосновываются причины отказа в приеме Украины в ЕС. В документе говорится, что Киев находится в состоянии войны и в случае приема страны в ЕС это подвергнет других членов объединения риску вовлечения в военное противостояние с Россией. Также депутаты Государственного собрания Венгрии считают, что членство Украины в Евросоюзе увеличит нагрузку на его бюджет.

В резолюции также содержится призыв не оказывать Киеву финансовую поддержку и не предоставлять ему оружие.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан предложил членам Еврокомиссии отменить часть санкций в отношении России, относящихся к энергетическому сектору. По мнению премьер-министра, Евросоюз должен как можно скорее принять меры для возобновления поставок энергоресурсов из России, чтобы предотвратить возможный кризис, вызванный сокращением поставок нефти и газа с Ближнего Востока.

