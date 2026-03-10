Эксперт назвал последствия выбора сына Хаменеи лидером Ирана

По мнению эксперта, выбор в пользу сына Али Хаменеи — четкий сигнал для Вашингтона и Тель-Авива, что их требования к Тегерану об отказе от ядерной программы и разоружении не будут выполнены. Варшав напомнил, что Иран уже дважды демонстрировал готовность к компромиссам, но Запад пренебрегал диалогом с ним и начинал использовать в качестве аргументов бомбардировки. Эксперт резюмировал, что американо-израильские удары не привели к смене режима в Иране, а напротив, сплотили граждан и армию вокруг нового лидера — преемника Али Хаменеи.