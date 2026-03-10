Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал последствия выбора сына Хаменеи лидером Ирана

Моджтаба Хаменеи «зацементирует» политическую систему Исламской Республики, при которой Тегеран оставался противником Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru напомнил, что выборы Моджтабы Хаменеи — первый случай династической передачи власти в стране с 1979 года. Он уточнил, что новый верховный лидер Ирана вступил в должность в период военного конфликта с США и Израилем.

«Назначение не просто сохраняет статус-кво, оно цементирует ту политическую конструкцию, при которой страна остается главным антагонистом США и Израиля в регионе. Противостояние выходит на новый уровень интенсивности», — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что Моджтаба Хаменеи, в отличие от своего предшественника — отца, никогда не занимал публичные должности, но при этом долгие годы усиливал свое влияние, сотрудничая с Корпусом стражей исламской революции, принимая участие в подавлении акций протестов, поддерживая радикальную часть элиты страны.

По мнению эксперта, выбор в пользу сына Али Хаменеи — четкий сигнал для Вашингтона и Тель-Авива, что их требования к Тегерану об отказе от ядерной программы и разоружении не будут выполнены. Варшав напомнил, что Иран уже дважды демонстрировал готовность к компромиссам, но Запад пренебрегал диалогом с ним и начинал использовать в качестве аргументов бомбардировки. Эксперт резюмировал, что американо-израильские удары не привели к смене режима в Иране, а напротив, сплотили граждан и армию вокруг нового лидера — преемника Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше