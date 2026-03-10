Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США

ПРЕТОРИЯ, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Южно-Африканская Республика была внеблоковым государством и следовала политике неприсоединения, заявил американский посол в стране Лео Брент Бозелл.

Источник: Reuters

Бозелл 23 февраля вручил верительные грамоты в МИД ЮАР и официально приступил к своим обязанностям. Еще до утверждения его кандидатуры в октябре минувшего года он заявил, что на посту главы дипмиссии намерен противостоять сближению ЮАР с Россией, Китаем и Ираном.

«Когда я разговаривал с президентом (США Дональдом Трампом — ред.), у него было одно поручение, и оно настолько простое. Он сказал: “Я хочу, чтобы Южная Африка снова стала страной неприсоединения. Неприсоединение — это не слишком большая просьба”, — сказал посол, выступая на конференции делового издания BizNews.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше