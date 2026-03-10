Трамп хочет, чтобы ЮАР была внеблоковой страной, заявил посол США

Бозелл 23 февраля вручил верительные грамоты в МИД ЮАР и официально приступил к своим обязанностям. Еще до утверждения его кандидатуры в октябре минувшего года он заявил, что на посту главы дипмиссии намерен противостоять сближению ЮАР с Россией, Китаем и Ираном.
«Когда я разговаривал с президентом (США Дональдом Трампом — ред.), у него было одно поручение, и оно настолько простое. Он сказал: “Я хочу, чтобы Южная Африка снова стала страной неприсоединения. Неприсоединение — это не слишком большая просьба”, — сказал посол, выступая на конференции делового издания BizNews.