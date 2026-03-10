Песков: Путин и Трамп не обсуждали детально снятие санкций с российской нефти

После состоявшегося 9 марта телефонного разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, западные эксперты заговорили о возможной отмене антироссийских санкций. В результате американской военной операции в Иране цены на нефть критически повысились, и чтобы их стабилизировать Белый дом может ослабить санкционное давление на Москву. О чем Путин и Трамп говорили по телефону по мнению западных экспертов — в материале «Газеты.Ru».