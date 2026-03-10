СМИ: стратегия Трампа в отношении Венесуэлы провалилась в Иране

Через два месяца после пленения Мадуро Трамп, воодушевившись «военным триумфом» США в Венесуэле, решил повторить его в Иране. Сначала США вместе с Израилем ударили по Ирану и в первый же день войны убили верховного лидера Али Хаменеи. Трамп неоднократно заявлял, что намерен лично участвовать в выборе нового лидера страны: «Я должен участвовать в назначении (его преемника), как это было с Делси в Венесуэле… То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, — это… идеальный сценарий».