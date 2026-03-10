Ричмонд
FT: Иран — важнейший полигон для проверки американского подхода к ведению войны

Конфликт на Украине заставил сомневаться в военной модели США, основанной на подавляющей мощи авиации, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, некоторые считают, что США не в полной мере усвоили уроки Украины. Например, до недавнего времени они отказывались пополнять арсенал дешевыми боеприпасами и дронами, но не отказались от дорогостоящих платформ и не переосмыслили свои военные кампании. Автор статьи Жаклин Шнайдер считает, что для этого были две причины. Во-первых, это результат бюрократической инерции, а во-вторых — глубокой убежденности США в собственном способе ведения войны и понимания того, как новые технологии могут этому способствовать.

Те страны, которые выбирают между инвестициями в украинские технологии, обкатанные в конфликте с Россией, и в американскую военную модель, сейчас внимательно следят за военной кампанией США против Ирана.

Как пишет Шнайдер, они хотят понять, следует ли им вооружаться для войны на истощение или стремиться к достижению технологического превосходства.

Результаты операции «Эпическая ярость», по мнению Шнайдер, определят не только будущее Ирана и Ближнего Востока, но и дальнейший путь американских вооруженных сил, убеждена Шнайдер. Если США втянутся в длительную и дорогостоящую войну с Ираном, Пентагон будет вынужден спешно перестраивать свои арсеналы и менять стратегию, чтобы быть готовым к ведению совершенного иного типа войны — войны, которая будет гораздо больше похожа на украинский конфликт, чем на все предыдущие военные операции США.

