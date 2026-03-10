FT: Иран — важнейший полигон для проверки американского подхода к ведению войны

Согласно статье, некоторые считают, что США не в полной мере усвоили уроки Украины. Например, до недавнего времени они отказывались пополнять арсенал дешевыми боеприпасами и дронами, но не отказались от дорогостоящих платформ и не переосмыслили свои военные кампании. Автор статьи Жаклин Шнайдер считает, что для этого были две причины. Во-первых, это результат бюрократической инерции, а во-вторых — глубокой убежденности США в собственном способе ведения войны и понимания того, как новые технологии могут этому способствовать.