Волгоградцам и другим россиянам запретили рекламу в Telegram

Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, подчеркивают в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба разъяснила свою позицию относительно распространения рекламы на некоторых ресурсах, в числе которых — мессенджер Telegram.

«Согласно части 10.7 статьи 5 Федерального закона “О рекламе” не допускается распространение рекламы на отдельных информационных ресурсах, в том числе доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ», — разъясняют в ведомстве.

В связи с тем, что ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ряду зарубежных социальных платформ, видеохостингов, ВПН-сервисов и мессенджеров, ФАС усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, подчеркивают в ФАС.

О том, что волгоградцы могут остаться без Telegram и рекламы в иностранных соцсетях, предупреждали в начале марта.