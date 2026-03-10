NZZ представила три сценария завершения войны в Иране

Позитивный: война скоро закончится, наступит фаза разрядки
Такой вариант, по мнению NZZ, возможен только в случае разгрома Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также в случае почти полного уничтожения США и Израилем иранских арсеналов ракет и беспилотников и мощностей для их производства. Более того, в таком варианте Тегеран должен официально отказаться от своей ядерной программы и допустить международных инспекторов на свою территорию.
При этом гонка вооружения продолжится: страны Ближнего Востока будут увеличивать инвестиции в вооружения.
Нейтральный: война закончится без геополитических изменений, начнется непредсказуемая переходная фаза
Нынешнее руководство Ирана удержит контроль над страной, используя децентрализованные структуры и «мозаичную стратегию» обороны, а иранцы сплотятся вокруг флага.
Вооруженные силы Ирана, включая КСИР, лишатся части военного потенциала, но продолжат наносить удары баллистическими ракетами и беспилотниками по государствам региона в ответ на атаки США и Израиля. Кроме того, КСИР полностью заблокирует Ормузский пролив, что спровоцирует очередной скачок цен на нефть и панику на финансовых рынках.
В Белом доме встревожены потенциальным исходом промежуточных выборов, которые состоятся в США осенью, и, вопреки целям премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, заинтересованы в скорейшем окончании конфликта.
По мнению издания, Европа останется связанной конфликтом на Украине и противостоянием с Россией, а США, увязнув в войне на Ближнем Востоке, не могут сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.
Негативный: война перерастает в глобальный конфликт, сформируется новый миропорядок
Китай начнет блокаду Тайваня и вынудит его отказаться от суверенитета. КСИР перейдет к асимметричной войне, сберегая свои баллистические ракеты и продолжая наносить удары беспилотниками по странам Персидского залива. Это приведет к разрушению жизненно важной инфраструктуры региона, например мощностей для опреснения воды. Мировые цены на углеводороды значительно повысятся, сократятся инвестиции в технологии будущего.
Через два месяца, как предполагает газета, Трамп объявит США победителем и перебросит часть американских военных в Тихий океан, где начнется прямое столкновение США и Китая. Россия тем временем усилит давление на Украину, НАТО и Европу, а КСИР захватит власть в Иране.
Россия направит своих специалистов для развития ядерной программы Ирана и через три года, по версии NZZ, у Тегерана появится ядерное оружие и необходимые для его запуска ракеты средней и большой дальности. Саудовская Аравия в ответ создаст свое ядерное оружие.
Мировая экономика будет парализована, на фондовых рынках случится обвал, а нервозность и неопределенность станут обыденностью.
В силу ряда одновременных конфликтов американская внешняя политика и политика безопасности будут парализованы до конца второго президентства Трампа, и в итоге порядок сформируют Россия и Китай.
В заключение NZZ добавляет, что Трамп делает ставку на первый сценарий, но наиболее вероятен второй вариант.