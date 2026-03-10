Ричмонд
NZZ представила три сценария завершения войны в Иране

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung предлагает три сценария окончания конфликта США и Израиля с Ираном: позитивный, негативный и нейтральный для Запада.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Позитивный: война скоро закончится, наступит фаза разрядки

В рамках этого сценария, как считает NZZ, новые власти Ирана примирятся с государствами Персидского залива, которые атаковали в ответ на удары США по Ирану.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объединится с иранскими реформаторами и оппозиционерами. Это приведет к смене режима «изнутри» и позволит предотвратить гражданскую войну в Иране.

Такой вариант, по мнению NZZ, возможен только в случае разгрома Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также в случае почти полного уничтожения США и Израилем иранских арсеналов ракет и беспилотников и мощностей для их производства. Более того, в таком варианте Тегеран должен официально отказаться от своей ядерной программы и допустить международных инспекторов на свою территорию.

Со своей стороны, США и Европейский союз ослабят антииранские санкции, после чего страна пойдет на сближение с Западом.

При этом гонка вооружения продолжится: страны Ближнего Востока будут увеличивать инвестиции в вооружения.

Нейтральный: война закончится без геополитических изменений, начнется непредсказуемая переходная фаза

Нынешнее руководство Ирана удержит контроль над страной, используя децентрализованные структуры и «мозаичную стратегию» обороны, а иранцы сплотятся вокруг флага.

В военном плане этот сценарий приведет к патовой ситуации, считает NZZ.

Вооруженные силы Ирана, включая КСИР, лишатся части военного потенциала, но продолжат наносить удары баллистическими ракетами и беспилотниками по государствам региона в ответ на атаки США и Израиля. Кроме того, КСИР полностью заблокирует Ормузский пролив, что спровоцирует очередной скачок цен на нефть и панику на финансовых рынках.

Такое развитие событий администрации Дональда Трампа невыгодно.

В Белом доме встревожены потенциальным исходом промежуточных выборов, которые состоятся в США осенью, и, вопреки целям премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, заинтересованы в скорейшем окончании конфликта.

Но этот вариант выгоден Китаю, полагает швейцарская газета.

По мнению издания, Европа останется связанной конфликтом на Украине и противостоянием с Россией, а США, увязнув в войне на Ближнем Востоке, не могут сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.

Негативный: война перерастает в глобальный конфликт, сформируется новый миропорядок

Китай начнет блокаду Тайваня и вынудит его отказаться от суверенитета. КСИР перейдет к асимметричной войне, сберегая свои баллистические ракеты и продолжая наносить удары беспилотниками по странам Персидского залива. Это приведет к разрушению жизненно важной инфраструктуры региона, например мощностей для опреснения воды. Мировые цены на углеводороды значительно повысятся, сократятся инвестиции в технологии будущего.

Россия и Китай, по мнению NZZ, кулуарно продолжат поддерживать Иран и оказывать давление на страны Персидского залива, чтобы вынудить США пойти на уступки.

Через два месяца, как предполагает газета, Трамп объявит США победителем и перебросит часть американских военных в Тихий океан, где начнется прямое столкновение США и Китая. Россия тем временем усилит давление на Украину, НАТО и Европу, а КСИР захватит власть в Иране.

Россия направит своих специалистов для развития ядерной программы Ирана и через три года, по версии NZZ, у Тегерана появится ядерное оружие и необходимые для его запуска ракеты средней и большой дальности. Саудовская Аравия в ответ создаст свое ядерное оружие.

В результате Израиль останется под угрозой, а Ближний Восток превратится в арену борьбы сверхдержав, которая приведет к значительному ослаблению США.

Мировая экономика будет парализована, на фондовых рынках случится обвал, а нервозность и неопределенность станут обыденностью.

В силу ряда одновременных конфликтов американская внешняя политика и политика безопасности будут парализованы до конца второго президентства Трампа, и в итоге порядок сформируют Россия и Китай.

В заключение NZZ добавляет, что Трамп делает ставку на первый сценарий, но наиболее вероятен второй вариант.

