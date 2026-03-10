Berliner Zeitung: конфликт вокруг Ирана усилил критику фон дер Ляйен в ЕС

По данным издания, особенно заметно напряжение стало после заявления главы Еврокомиссии о ситуации на Ближнем Востоке, опубликованного вскоре после начала американских и израильских атак на Иран.
В заявлении говорилось, что Евросоюз ввёл долгосрочные санкции в ответ на действия иранских властей и Корпуса стражей исламской революции.
Также подчёркивалась необходимость дипломатического решения по ядерной и ракетной программам Ирана.
Как отмечает издание, позиция фон дер Ляйен вызвала жёсткую реакцию в Европейском парламенте, дипломатических кругах и среди стран ЕС.
«В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днём обостряются, раскол внутри ЕС становится всё более глубоким», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза недовольны публичной позицией фон дер Ляйен по конфликту вокруг Ирана.