Berliner Zeitung: конфликт вокруг Ирана усилил критику фон дер Ляйен в ЕС

В Брюсселе усиливается недовольство председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поводом стал конфликт вокруг Ирана. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

По данным издания, особенно заметно напряжение стало после заявления главы Еврокомиссии о ситуации на Ближнем Востоке, опубликованного вскоре после начала американских и израильских атак на Иран.

В заявлении говорилось, что Евросоюз ввёл долгосрочные санкции в ответ на действия иранских властей и Корпуса стражей исламской революции.

Также подчёркивалась необходимость дипломатического решения по ядерной и ракетной программам Ирана.

Как отмечает издание, позиция фон дер Ляйен вызвала жёсткую реакцию в Европейском парламенте, дипломатических кругах и среди стран ЕС.

«В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днём обостряются, раскол внутри ЕС становится всё более глубоким», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза недовольны публичной позицией фон дер Ляйен по конфликту вокруг Ирана.

