Путин второй раз с начала месяца созвонился с Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это уже второй их телефонный разговор с начала марта, первый состоялся 6-го числа.

Источник: РИА "Новости"

Президенты продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин вновь заявил о позиции России по скорейшей деэскалации конфликта. Он подчеркнул необходимость решить кризис политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского президента за гуманитарную помощь Ирану.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Сейчас новым лидером стал его сын Моджтаба. Тегеран начал ответные атаки по американским военным базам в Персидском заливе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
