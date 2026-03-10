Путин второй раз с начала месяца созвонился с Пезешкианом

Президенты продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин вновь заявил о позиции России по скорейшей деэскалации конфликта. Он подчеркнул необходимость решить кризис политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского президента за гуманитарную помощь Ирану.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Сейчас новым лидером стал его сын Моджтаба. Тегеран начал ответные атаки по американским военным базам в Персидском заливе.