Журналист Такер Карлсон: биография, карьера, политические взгляды, скандалы, личная жизнь

Журналист признавал, что с уважением относится к России и ее лидеру. «За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — подчеркивает он. Также он не раз выражал мнение, что жизнь в России улучшилась, и называл страну «замечательным местом», где стоит побывать. В то же время журналист заявлял, что Россия — «авторитарная страна, способная на большую жестокость», но в развязывании военных действий на Украине, по его оценке, виноваты США.