Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил Уиткофф

«Я могу вам сказать, что вчера, во время разговора с президентом (США Дональдом Трампом — ред.) российская сторона сообщила, что не делится (разведданными — ред.)», — сказал Уиткофф в эфире телеканала CNBC.
В понедельник между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.