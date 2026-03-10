Ричмонд
Россия сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Российская сторона сообщила США, что не делится разведданными с Ираном, заявил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф со ссылкой на разговор лидеров двух стран.

Источник: Reuters

«Я могу вам сказать, что вчера, во время разговора с президентом (США Дональдом Трампом — ред.) российская сторона сообщила, что не делится (разведданными — ред.)», — сказал Уиткофф в эфире телеканала CNBC.

В понедельник между президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

