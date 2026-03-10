Уиткофф: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что новые консультации по украинскому урегулированию могут пройти на следующей неделе.
«Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю», — сказал он в интервью CNBC.
Вашингтон надеется, что в переговорах по урегулированию на Украине наступает переломный момент, сказал Уиткофф.
«Обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работу по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате необходимо продолжать.
Напомним, президент США Дональд Трамп 9 марта созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что звонок американского лидера российскому коллеге был связан с возникшими после атаки на Иран проблемами, пишет «360».