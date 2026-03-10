Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: трехсторонняя встреча по Украине может пройти на следующей неделе

Вашингтон надеется, что в переговорах наступает переломный момент, сказал спецпосланник президента США.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что новые консультации по украинскому урегулированию могут пройти на следующей неделе.

«Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю», — сказал он в интервью CNBC.

Вашингтон надеется, что в переговорах по урегулированию на Украине наступает переломный момент, сказал Уиткофф.

«Обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работу по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате необходимо продолжать.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 марта созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что звонок американского лидера российскому коллеге был связан с возникшими после атаки на Иран проблемами, пишет «360».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше