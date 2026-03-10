Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по школе для девочек в иранском городе Минаб нанес сам Иран, так как Тегеран «неаккуратно и неточно пользуется своим оружием». При этом американский лидер признал, что он недостаточно осведомлен о ходе расследования и примет любые его итоги. В западных СМИ заявления Трампа приняли критически, отмечая, что ответственность за удар по школе, вероятнее всего, лежит на Соединенных Штатах, а слова американского лидера расходятся с действительностью.