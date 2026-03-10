«Справедливая Россия» представит своего кандидата на пост омбудсмена в РФ

Фракция «Справедливая Россия» представит своего кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что новым омбудсменом уполномоченным по правам человека может стать глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, занимающая пост первого замруководителя фракции «Справедливая Россия».
Напомним, у нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой в этом году заканчивается второй срок ее полномочий, он предельный.
«Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательстве порядке», — отметили в пресс-службе.
