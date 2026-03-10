Ричмонд
«Справедливая Россия» представит своего кандидата на пост омбудсмена в РФ

Депутата Яну Лантратову могут выдвинуть кандидатом на пост уполномоченного по правам человека в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Фракция «Справедливая Россия» представит своего кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что новым омбудсменом уполномоченным по правам человека может стать глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, занимающая пост первого замруководителя фракции «Справедливая Россия».

Напомним, у нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой в этом году заканчивается второй срок ее полномочий, он предельный.

«Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательстве порядке», — отметили в пресс-службе.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат Яна Лантратова заявила, что ограничение скидок на маркетплейсах за счет самих торговых площадок может обернуться для российских семей финансовыми потерями свыше 50 тысяч рублей в год.

