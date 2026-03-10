Ливан попросил Ватикан вмешаться в ситуацию на границе с Израилем

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанской группировки «Хезболла». В ЦАХАЛе заявили, что движение вступило в военный конфликт против Израиля на стороне Ирана и нанесло ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. По данным ливанского Минздрава, за это время погибли почти 400 жителей страны.