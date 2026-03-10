Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана

В свою очередь в послании Моджтабе Хаменеи заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался, что удары по территории Ирана являются подлой и неспровоцированной вооруженной агрессией. Политик пожелал Хаменеи успехов в деятельности во главе государства, а иранцам — мужества и стойкости в борьбе за суверенитет родины.