Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта, второй раз за неделю поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политики продолжили обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке в связи с израильско-американской агрессией против Ирана.
— Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности за предоставление гуманитарной помощи Ирану, — передает сайт Кремля.
9 марта Владимир Путин, поздравляя Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. Он отметил, что Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.
В свою очередь в послании Моджтабе Хаменеи заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался, что удары по территории Ирана являются подлой и неспровоцированной вооруженной агрессией. Политик пожелал Хаменеи успехов в деятельности во главе государства, а иранцам — мужества и стойкости в борьбе за суверенитет родины.