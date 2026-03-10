Ричмонд
Путин провел второй с начала марта разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин провел второй за ближайшие семь дней разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сказано на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Исламской республики Иран Масудом Пезешкианом продолжено обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с израильско-американской агрессией против Ирана», — говорится в публикации.

Владимир Путин подтвердил, что РФ хочет скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке и решения ситуации политическими средствами. Масуд Пезешкиан выразил благодарность за оказываемую Россией поддержку, в частности, за гумпомощь.

До этого момента Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана 6 марта. Он стал первым с начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
