Путин провел второй с начала марта разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Владимир Путин провел второй за ближайшие семь дней разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сказано на сайте Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Исламской республики Иран Масудом Пезешкианом продолжено обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с израильско-американской агрессией против Ирана», — говорится в публикации.
Владимир Путин подтвердил, что РФ хочет скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке и решения ситуации политическими средствами. Масуд Пезешкиан выразил благодарность за оказываемую Россией поддержку, в частности, за гумпомощь.
До этого момента Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана 6 марта. Он стал первым с начала боевых действий на Ближнем Востоке.