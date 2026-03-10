Уиткофф сообщил о переносе трехсторонней встречи по Украине на следующую неделю

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы и Киева в процессе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Он добавил, что при этом сторонам необходимо разобраться еще со множеством других нюансов.