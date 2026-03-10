Ричмонд
Уиткофф сообщил о переносе трехсторонней встречи по Украине на следующую неделю

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во вторник, 10 марта, заявил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе — в период с 16 по 22 марта.

— Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю, — рассказал дипломат в интервью телеканалу CNBC.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы и Киева в процессе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, которые касаются в том числе территорий. Он добавил, что при этом сторонам необходимо разобраться еще со множеством других нюансов.

25 февраля СМИ сообщили, что в данный момент стороны продолжают согласовывать место предстоящих консультаций, которые должны были пройти в начале марта.

Последние переговоры между представителями России, США и Украины состоялись в швейцарской Женеве и заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для журналистов режиме.

