КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива для связанных с США и Израилем судов

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив закрыт для всех судов, имеющих отношение к США и Израилю. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«В начале войны мы заявили и снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте», — написал Тангсири.

В свою очередь американцы дали понять, что будут добиваться перехода Ормузского пролива под свой контроль. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, по словам которого у ВС Штатов есть для этого все возможности, а президент Дональд Трамп относится к поставленной задаче с максимальной серьёзностью.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

