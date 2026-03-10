КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива для связанных с США и Израилем судов

В свою очередь американцы дали понять, что будут добиваться перехода Ормузского пролива под свой контроль. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, по словам которого у ВС Штатов есть для этого все возможности, а президент Дональд Трамп относится к поставленной задаче с максимальной серьёзностью.