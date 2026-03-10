Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о гибели четырёх дипломатов при ударе Израиля по Бейруту

Четыре иранских дипломата погибли в результате израильского удара по Бейруту утром 8 марта. Об этом в письме генсеку ООН сообщил постпред Ирана Амир Саид Иравани.

«Ранним утром в воскресенье, 8 марта 2026 года, израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле Рамада в Бейруте, в результате которого четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты», — говорится в обращении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью CBS Трамп объявил, что у Ирана больше нет флота, связи и авиации. Однако эксперт поставил слова президента под сомнение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше