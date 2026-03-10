Иран заявил о гибели четырёх дипломатов при ударе Израиля по Бейруту

«Ранним утром в воскресенье, 8 марта 2026 года, израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле Рамада в Бейруте, в результате которого четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты», — говорится в обращении.
Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью CBS Трамп объявил, что у Ирана больше нет флота, связи и авиации. Однако эксперт поставил слова президента под сомнение.
