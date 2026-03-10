В Иране задержали 30 граждан за шпионаж в пользу Израиля и США

Ранее Представитель Корпуса стражей исламской революции предупредил, что в случае продолжения американских и израильских атак на Иран, экспорт нефти с Ближнего Востока может быть полностью остановлен. В КСИР подчеркнули, что Тегеран не позволит вывезти «ни литра нефти» из региона.