Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране задержали 30 граждан за шпионаж в пользу Израиля и США

Спецслужбы Ирана задержали за последние несколько дней 30 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Министерство разведки Ирана сообщило о задержании 30 человек, подозреваемых в шпионаже в интересах Соединённых Штатов и Израиля. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

По данным министерства, задержания прошли в течение последних нескольких дней. В официальном сообщении подозреваемых назвали «наёмниками американо-сионистского врага», которые были идентифицированы и задержаны в рамках оперативных мероприятий.

Ранее Представитель Корпуса стражей исламской революции предупредил, что в случае продолжения американских и израильских атак на Иран, экспорт нефти с Ближнего Востока может быть полностью остановлен. В КСИР подчеркнули, что Тегеран не позволит вывезти «ни литра нефти» из региона.