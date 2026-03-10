Ричмонд
Эксперт Дробницкий заявил об увеличении вероятности применения ЯО по Ирану

Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что вероятность применения ядерного оружия по Ирану возросла после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Возможность применения ядерного оружия (ЯО) по Ирану возросла после звонка президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, который состоялся 9 марта. Об этом сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с сайтом MK.ru.

Он отметил, что для Вашингтона складывается неблагоприятная ситуация в конфликте с Ираном. Это связано с негативным влиянием противостояния на мировую экономику и истощением боезапаса Соединенных Штатов. Дробницкий допустил, что Трамп позвонил Путину, чтобы попытаться выйти из этой ситуации победителем.

«Мы пока не знаем, с чем к Владимиру Путину пришел Дональд Трамп. Но выскажу свое частное мнение — он что-то очень вкусное должен предлагать, чтобы из этой ситуации вывернуться с помощью Владимира Владимировича», — сказал политолог.

Дробницкий отметил, что президент США не привык проигрывать и может пойти на радикальные меры, если не получит желаемого.

«Думаю, что как раз после вчерашнего разговора возросла вероятность применения ядерного оружия на Ближнем Востоке. С Гренландией можно отползти, а здесь, очевидно, идет война. И ядерное оружие может быть запросто применено», — добавил собеседник.

Он также обратил внимание на предстоящий визит Трампа в Пекин, куда американскому лидеру нужно ехать с результатами, а не с пустыми обещаниями.

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью НСН заявил, что Иран сумел дать США достойный отпор, и теперь Трамп пытается сохранить лицо при выходе из конфликта. Он указал на истощение американских ресурсов, включая ракеты ПВО, и серьезный ущерб военным объектам США. Рейтинг одобрения Трампа падает, около 75% американцев негативно оценивают его действия в отношении Ирана.

Дудаков считает, что президент США будет искать виноватых среди арабских союзников, европейцев или даже искусственного интеллекта. По его мнению, у США нет возможностей обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе, и Трампу в итоге придется договариваться с Ираном на реалистичных условиях.

Ранее «китайский Нострадамус» предсказал полное поражение США в войне с Ираном.

