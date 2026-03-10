Зеленский: Украина больше не рассчитывает на новые системы Patriot

Украина не ждет поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и сосредоточилась на получении боеприпасов к уже имеющимся установкам. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире телеканала «Новости.Live», пишет издание ТАСС.
«Patriot для нас приоритет. Сейчас мы говорим про ракеты PAC-2 и PAC-3. Мы даже не мечтаем про дополнительные системы Patriot. Но имеются другие системы», — сообщил он.
В ноябре 2025 года в интервью британской газете The Guardian Зеленский заявлял, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 комплексов Patriot. До этого он также сообщал о готовности заплатить Соединенным Штатам $15 млрд за 10 установок, но Вашингтон отказался от продажи.
По данным Минобороны Украины, в январе 2026 года страна всё же получила две системы Patriot.
Накануне советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что за 4 года Киев получил только 600 ракет для Patriot.