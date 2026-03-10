Ричмонд
В США заговорили о «переломном моменте» в переговорах по Украине: вот что сказал Уиткофф

Уиткофф выразил надежду на переломный момент по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В США заявили о возможном переломном моменте в переговорах по Украине. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил надежду, что такой момент уже наступил. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием CNBC.

«Будем надеяться, что это (признаки усталости участников конфликта — Прим. ред.) начало переломного момента», — резюмировал представитель Белого дома.

Позже Уиткофф напомнил слова Дональда Трампа о том, что урегулирование украинского кризиса займет больше времени, чем ожидалось.

Нужно отметить, что позиция России по вопросу урегулирования конфликта на Украине остается прежней. Москва также хочет решить конфликт мирным путем. Но при этом нельзя игнорировать первопричины. Причем территориальный вопрос является наиболее чувствительным. Москва настаивает на решении всех вопросов в рамках мирного договора.

