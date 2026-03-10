Ричмонд
В Финляндии признали отсутствие влияния России на скандинавские страны

В Supo заявили, что Финляндия и скандинавские страны до сих пор не были объектом российских операций по оказанию влияния.

Источник: Аргументы и факты

Финская полиция безопасности (Supo) признала, что РФ не оказывала влияния в отношении Финляндии и скандинавских стран.

«Финляндия и скандинавские страны до сих пор не были объектом российских операций по оказанию влияния, и никаких диверсионных актов против Финляндии не проводилось», — сказано в новом обзоре Supo по безопасности за 2026 год.

В Supo добавили, что различные события «легко приписываются России», поэтому якобы «российское влияние» на Финляндию «кажется более масштабным, чем оно есть на самом деле».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обвинила РФ в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море.

Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Запад обвинениями против России в порче инфраструктуры на Балтике стремится любыми средствами перекрыть экспорт нефти РФ и нарастить свое присутствие в акватории.

