Финская полиция безопасности (Supo) признала, что РФ не оказывала влияния в отношении Финляндии и скандинавских стран.
«Финляндия и скандинавские страны до сих пор не были объектом российских операций по оказанию влияния, и никаких диверсионных актов против Финляндии не проводилось», — сказано в новом обзоре Supo по безопасности за 2026 год.
В Supo добавили, что различные события «легко приписываются России», поэтому якобы «российское влияние» на Финляндию «кажется более масштабным, чем оно есть на самом деле».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обвинила РФ в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море.
Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Запад обвинениями против России в порче инфраструктуры на Балтике стремится любыми средствами перекрыть экспорт нефти РФ и нарастить свое присутствие в акватории.