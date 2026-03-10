Путин: под контролем ВСУ осталось 15−17% территории ДНР

По его словам, во время боев за населенный пункт Гришино парень ушел на линию боестолкновения в составе штурмовой группы и затем в одиночку ~удерживал позицию в течение 68 дней~. Пробиться к нему для эвакуации и смены было невозможно, бойца снабжали едой, водой и боеприпасами с помощью коптеров. Сейчас его удалось эвакуировать, он находится в больнице. Парню пришлось ампутировать обе ступни.