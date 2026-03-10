Дмитриев: ЕС теряет значимость, выступая за ужесточение санкций против РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз постепенно утрачивает свою роль на мировой арене, сохраняя санкционную политику в отношении России.
«ЕС продолжает оставаться нереалистичным и все больше теряет свою значимость. Что они скажут теперь после снятия части санкций?» — написал Дмитриев в соцсети X* на английском языке.
Его комментарий стал реакцией на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, который выступил против ослабления ограничений в отношении Москвы на фоне резкого роста цен на нефть. По словам Домбровскиса, снятие санкций в текущей ситуации было бы «саморазрушительным», и ЕС должен «продолжать оказывать максимальное давление на Россию».
Ранее Дмитриев заявил, что цены на нефть разоблачат ошибки Европы по ограничению энергетики.
