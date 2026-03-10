Дмитриев: ЕС теряет значимость, выступая за ужесточение санкций против РФ

Его комментарий стал реакцией на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, который выступил против ослабления ограничений в отношении Москвы на фоне резкого роста цен на нефть. По словам Домбровскиса, снятие санкций в текущей ситуации было бы «саморазрушительным», и ЕС должен «продолжать оказывать максимальное давление на Россию».