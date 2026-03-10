Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: ЕС теряет значимость, выступая за ужесточение санкций против РФ

Дмитриев назвал санкционную политику Брюсселя нереалистичной.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз постепенно утрачивает свою роль на мировой арене, сохраняя санкционную политику в отношении России.

«ЕС продолжает оставаться нереалистичным и все больше теряет свою значимость. Что они скажут теперь после снятия части санкций?» — написал Дмитриев в соцсети X* на английском языке.

Его комментарий стал реакцией на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, который выступил против ослабления ограничений в отношении Москвы на фоне резкого роста цен на нефть. По словам Домбровскиса, снятие санкций в текущей ситуации было бы «саморазрушительным», и ЕС должен «продолжать оказывать максимальное давление на Россию».

Ранее Дмитриев заявил, что цены на нефть разоблачат ошибки Европы по ограничению энергетики.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше