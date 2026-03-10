ПАС снова хочет переписать Конституцию Молдовы: Гагаузию могут лишить полномочий и автономии?

Гагаузию хотят лишить некоторых полномочий!
Министерство юстиции направило запрос в Конституционный суд о проверке конституционности ряда статей Закона об особом правовом статусе Гагаузии.
В частности речь идет о полномочиях башкана Гагаузии по назначению глав Управлений полиции, юстиции, а также Службы информации и безопасности.
Также минюст просит проверить конституционность статьи Избирательного кодекса Молдовы, согласно которой Народное собрание наделено правом формировать Центральную избирательную комиссию.
Указанные права и полномочия в известной степени обеспечивают автономность Гагаузии в рамках Конституции Республики Молдова и Закона об особом правовом статусе.
Закон об особом правовом статусе Гагаузии является органическим. У PAS нет в парламенте необходимого для внесения в него поправок квалифицированного большинства — 61 голоса.
Поэтому, по всей видимости, молдавские власти после почти годовой блокады избирательного процесса в Гагаузии пошли на путь «коррекции» Закона N344 через «свой», подконтрольный Конституционный суд, — отмечет тг-канал Balkan-Centre.
