Глава Минэнерго США удалил пост о сопровождении танкера в Ормузском проливе

При этом, как передает Tasnim, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Военно-морские силы США не обеспечили проход танкера через пролив. По его словам, ни один из американских кораблей за время эскалации на Ближнем Востоке «даже не осмеливается приблизиться к Оманскому и Персидскому заливам, а также Ормузскому проливу».