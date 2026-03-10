Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минэнерго США удалил пост о сопровождении танкера в Ормузском проливе

В КСИР опровергли данные о сопровождении США танкера в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Министр энергетики США Крис Райт удалил пост в соцсети Х*, который содержал информацию о якобы успешной проводке танкера американскими военными через Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Пост Криса Райта пропал примерно через 30 минут после его публикации.

При этом, как передает Tasnim, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Военно-морские силы США не обеспечили проход танкера через пролив. По его словам, ни один из американских кораблей за время эскалации на Ближнем Востоке «даже не осмеливается приблизиться к Оманскому и Персидскому заливам, а также Ормузскому проливу».

Ранее сообщалось, что агентство AFP опубликовало, а затем удалило сообщение о якобы разрешении для США использовать французские авиабазы для ведения боевых действий против Ирана.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше