Глава Минэнерго США удалил пост о сопровождении танкера в Ормузском проливе

Министр энергетики США Крис Райт удалил пост в соцсети Х*, который содержал информацию о якобы успешной проводке танкера американскими военными через Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Пост Криса Райта пропал примерно через 30 минут после его публикации.
При этом, как передает Tasnim, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что Военно-морские силы США не обеспечили проход танкера через пролив. По его словам, ни один из американских кораблей за время эскалации на Ближнем Востоке «даже не осмеливается приблизиться к Оманскому и Персидскому заливам, а также Ормузскому проливу».
Ранее сообщалось, что агентство AFP опубликовало, а затем удалило сообщение о якобы разрешении для США использовать французские авиабазы для ведения боевых действий против Ирана.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.