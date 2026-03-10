ВМС США провели нефтяной танкер через закрытый Ираном Ормузский пролив

Ранее Иран заявлял, что контролирует проход и разрешает движение только судам дружественных стран. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что маршрут, по которому шла треть мировой нефти, фактически закрыт. Теперь США, судя по всему, пытаются восстановить судоходство силой. А президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения блокады Ормузского пролива.