ВМС США провели нефтяной танкер через закрытый Ираном Ормузский пролив

Вашингтон демонстрирует контроль над ключевой морской артерией. ВМС успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив.

Цель — обеспечить поступление нефти на мировые рынки, сообщил министр энергетики США Крис Райт сообщил в соцсети X.

Ранее Иран заявлял, что контролирует проход и разрешает движение только судам дружественных стран. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что маршрут, по которому шла треть мировой нефти, фактически закрыт. Теперь США, судя по всему, пытаются восстановить судоходство силой. А президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения блокады Ормузского пролива.

