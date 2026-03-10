Ричмонд
Белый дом: конец операции США против Ирана настанет, когда решит Трамп

В Белом доме заявили, что операция против Ирана закончится, когда Дональд Трамп решит, что цели полностью достигнуты.

Источник: Аргументы и факты

Операция США против Ирана закончится, когда американский лидер Дональд Трамп решит, что ее цели достигнуты, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В конечном счете операции завершатся тогда, когда верховный главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты», — приводит РИА Новости слова Каролин Левитт.

Отметим, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране 28 февраля. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее глава военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что 10 марта в направлении Ирана направят самое большое с начала операции число истребителей и бомбардировщиков.

