МИД сообщил о повреждениях российского Генконсульства в Иране

В иранском Исфагане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной», — отметила Захарова.

По ее словам, обошлось без жертв и серьезных травм.

