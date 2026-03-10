Ричмонд
Белый дом: информации об отмене санкций США с нефтяной отрасли РФ пока нет

Кэролайн Левитт заявила, что у нее нет объявлений по поводу введения или снятия ограничений.

Источник: Аргументы и факты

У Белого дома пока нет объявлений о возможном снятии санкций с нефтяных секторов каких-либо стран, в том числе с России, заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

«Сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о введении новых санкций или новых отменах санкций», — сказала она, отвечая на соответствующие вопросы представителей СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что США отменят часть санкций, касающихся нефтяной отрасли других стран.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема снятия санкций с российской нефти не стала предметом обсуждения в ходе телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и Трампа 10 марта.

