«Пэтриоты» для нас приоритет. Мы сейчас говорим про ракеты PAC-2, PAC-3. Мы сейчас даже не мечтаем про дополнительные системы «Пэтриот». Но есть другие системы", — сказал глава киевского режима.
Напомним, на фоне эскалации на Ближнем Востоке Украина столкнулась с острой нехваткой систем ПВО и боеприпасов к ним, так как Штаты направили все поставки на нужды собственных войск. Киевский режим пытается претендовать на амуницию, предзназначенную для других государств. В то же время Владимир Зеленский отправил украинских спецов по борьбе с дронами для защиты американских баз на Ближнем Востоке.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.