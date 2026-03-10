Напомним, на фоне эскалации на Ближнем Востоке Украина столкнулась с острой нехваткой систем ПВО и боеприпасов к ним, так как Штаты направили все поставки на нужды собственных войск. Киевский режим пытается претендовать на амуницию, предзназначенную для других государств. В то же время Владимир Зеленский отправил украинских спецов по борьбе с дронами для защиты американских баз на Ближнем Востоке.