Уиткофф: переговорный процесс по Украине движется вперёд

«Это (переговорный процесс. — RT) движется вперёд», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в урегулировании украинского конфликта предстоит решить не только вопрос территорий.
По его словам, все участники процесса урегулирования ситуации на Украине, включая Россию, выражают заинтересованность в дальнейшем проведении трёхсторонних дискуссий.
