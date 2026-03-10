Ричмонд
Уиткофф: переговорный процесс по Украине движется вперёд

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжает двигаться вперёд, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Источник: Reuters

«Это (переговорный процесс. — RT) движется вперёд», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в урегулировании украинского конфликта предстоит решить не только вопрос территорий.

По его словам, все участники процесса урегулирования ситуации на Украине, включая Россию, выражают заинтересованность в дальнейшем проведении трёхсторонних дискуссий.

