Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана

Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца под обстрелами со стороны США и Израиля. Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность ликвидации политика, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона. На это в Иране посоветовали главе Белого дома быть осторожным, чтобы не быть ликвидированным в ответ.