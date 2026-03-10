Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана

«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны! Тяжёлым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы», — указано в тексте.
Первосвященник подчеркнул добрососедские отношения народов России и Ирана. Он заверил, что Русская православная церковь продолжит поддерживать хорошие связи с иранской исламской общиной. Также патриарх пожелал мира стране.
Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца под обстрелами со стороны США и Израиля. Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность ликвидации политика, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона. На это в Иране посоветовали главе Белого дома быть осторожным, чтобы не быть ликвидированным в ответ.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.