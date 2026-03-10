Религиозный лидер Нигерии обвинил США в планах свержения президентов в Африке

ХАРАРЕ, 10 марта. /ТАСС/. Глава Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе заявил, что США намерены сместить президентов нескольких стран Африки. Он отметил, что решение Вашингтона оказать помощь Нигерии в борьбе с терроризмом приведет к ухудшению обстановки в стране.
«Америка не действует на стороне [президента Нигерии Болы] Тинубу, — цитирует заявление Айоделе нигерийская газета Daily Post. — Что бы ни делал Тинубу сейчас, Трамп будет против него. Америка приходит не для того, чтобы помочь вам, но чтобы убрать вас».
По словам Айоделе, Нигерии угрожает обострение обстановки в сфере безопасности, в частности политические убийства, а также нападения на учебные заведения и объекты служб безопасности. Сотрудничество с США оборачивается для африканских государств проникновением американцев в их правительства, полагает он.
16 февраля 2026 года почти 100 американских военнослужащих прибыли в Нигерию для участия в борьбе с терроризмом. Обозреватели отмечают, что США планируют создать на северо-востоке Нигерии базу своих разведывательных дронов для слежения за обстановкой в зоне Сахеля после того, как они лишились такой базы в соседнем Нигере. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.