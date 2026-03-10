Религиозный лидер Нигерии обвинил США в планах свержения президентов в Африке

16 февраля 2026 года почти 100 американских военнослужащих прибыли в Нигерию для участия в борьбе с терроризмом. Обозреватели отмечают, что США планируют создать на северо-востоке Нигерии базу своих разведывательных дронов для слежения за обстановкой в зоне Сахеля после того, как они лишились такой базы в соседнем Нигере. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.