Минюст Молдавии оспорил полномочия руководства Гагаузии в Конституционном суде

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Молдавии Владислав Кожухарь оспорил в Конституционном суде (КС) полномочия руководителей Гагаузии в вопросах проведения выборов в автономии и назначения глав силовых ведомств.
«Проверить на соответствие конституции и признать неконституционными следующие положения», — отмечается в опубликованном на сайте КС документе. В нем автор приводит положения закона об особом юридическом статусе Гагаузии, которые касаются процедуры назначения руководителей местных отделений МВД, службы информации и безопасности, управления юстиции.
«Автономия, предусмотренная ст. 111 Конституции, не означает “государство в государстве”, а представляет собой форму самоуправления, которая должна оставаться под юрисдикцией и контролем унитарного государства Республики Молдова, особенно в сферах юстиции, полиции, безопасности, организации корректных и свободных выборов», — утверждает министр.
Ранее во вторник находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти автономии отстоять право на проведение выборов в регионе, которое оспаривают центральные власти Молдавии. По ее словам, правящая в Молдавии Партия действия и солидарности пытается установить политический контроль над автономией, лишив ее реальных полномочий и самостоятельности.
В августе прошлого года суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по обвинению в нарушениях при финансировании политической партии. Гуцул была помещена под арест. Она отвергла обвинения, заявив, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты подали апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
На юге Молдавии проживает около 150 тыс. гагаузов, которые представляют тюркоязычную народность православного вероисповедания. В 1990 году они провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев. Избежать кровопролития удалось после того, как президент СССР Михаил Горбачев направил на юг Молдавии внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем создания автономии, по которой у Гагаузии есть свой парламент, правительство, флаг, герб и гимн, а глава автономии является членом правительства Молдавии.