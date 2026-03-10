Минюст Молдавии оспорил полномочия руководства Гагаузии в Конституционном суде

В августе прошлого года суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по обвинению в нарушениях при финансировании политической партии. Гуцул была помещена под арест. Она отвергла обвинения, заявив, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты подали апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.