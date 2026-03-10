Ричмонд
Силы ПВО сбили 36 дронов ВСУ над регионами России за четыре часа

Российские средства ПВО сбили 12 украинских дронов над территорией Республики Крым.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение четырех часов. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 12 дронов было сбито над территорией Республики Крым, еще по семь беспилотников — над акваторией Черного моря и Белгородской областью. Также силы ПВО ликвидировали дроны над Краснодарским краем, территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.

Ранее KP.RU сообщал, что авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-27. Также российские средства ПВО за сутки ликвидировали восемь управляемых авиабомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

