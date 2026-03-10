Ричмонд
Трамп признал, что у США нет данных о минировании Ормузского пролива Ираном

Если мины были установлены и не будут убраны, то Иран столкнется с военными последствиями невиданного уровня, заявил американский президент.

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают информацией о минировании Ормузского пролива Ираном. Это признал американский президент Дональд Трамп.

«Если Иран установил какие-то мины в Ормузском проливе, но у нас нет данных о том, что это произошло, то мы хотим, чтобы они были немедленно убраны», — написал он на своей странице в Truth Social.

«Если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно убраны, то Иран столкнется с военными последствиями невиданного уровня. Если же, с другой стороны, они уберут то, что, возможно, было установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении!» — добавил глава администрации США.

Позднее он обновил свою публикацию, добавив абзац, из которого следует, что США «используют для устранения любых катеров и кораблей, пытающихся заминировать Ормузский пролив, те же технологии и ракеты, которые применялись в борьбе с наркотрафиком». В другой публикации Трамп утверждал, что США «за несколько часов атаковали и полностью уничтожили 10 неактивных катеров и кораблей для минирования».

