Axios: США призвали Израиль остановить атаки на нефтяные объекты Ирана

Вашингтон хочет сохранить иранский нефтяной сектор для возможного сотрудничества, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом обратился Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре Ирана, пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

В администрации американского президента предупредили, что продолжение ударов по этим объектам может нанести ущерб мирным жителям, вызвать резкий скачок мировых цен на нефть и спровоцировать более масштабные ответные действия Тегерана против энергообъектов в Персидском заливе. Отмечается, что Вашингтон планирует сохранить нефтяной сектор Ирана для возможного сотрудничества после завершения военной операции.

Израильский чиновник сообщил журналистам, что послания были переданы на высоком политическом уровне и начальнику генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Журналисты отмечают, что это первый случай с начала совместной военной операции, когда США приходится сдерживать действия союзника.

Напомним, 12 марта израильский телеканал N12 сообщил, что боевая авиация Израиля впервые нанесла удар по нефтехранилищам в районе Тегерана. Иранские СМИ сообщили, что в результате атаки повреждения получил нефтяной резервуар на юге столицы.

В ответ на атаку тегеранского нефтеперерабатывающего предприятия Иран нанес удар по аналогичному объекту в израильском городе Хайфа.

