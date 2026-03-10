Axios: США призвали Израиль остановить атаки на нефтяные объекты Ирана

В администрации американского президента предупредили, что продолжение ударов по этим объектам может нанести ущерб мирным жителям, вызвать резкий скачок мировых цен на нефть и спровоцировать более масштабные ответные действия Тегерана против энергообъектов в Персидском заливе. Отмечается, что Вашингтон планирует сохранить нефтяной сектор Ирана для возможного сотрудничества после завершения военной операции.