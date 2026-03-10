Axios: США призвали Израиль остановить атаки на нефтяные объекты Ирана

Белый дом обратился Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре Ирана, пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
В администрации американского президента предупредили, что продолжение ударов по этим объектам может нанести ущерб мирным жителям, вызвать резкий скачок мировых цен на нефть и спровоцировать более масштабные ответные действия Тегерана против энергообъектов в Персидском заливе. Отмечается, что Вашингтон планирует сохранить нефтяной сектор Ирана для возможного сотрудничества после завершения военной операции.
Израильский чиновник сообщил журналистам, что послания были переданы на высоком политическом уровне и начальнику генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Журналисты отмечают, что это первый случай с начала совместной военной операции, когда США приходится сдерживать действия союзника.
Напомним, 12 марта израильский телеканал N12 сообщил, что боевая авиация Израиля впервые нанесла удар по нефтехранилищам в районе Тегерана. Иранские СМИ сообщили, что в результате атаки повреждения получил нефтяной резервуар на юге столицы.
В ответ на атаку тегеранского нефтеперерабатывающего предприятия Иран нанес удар по аналогичному объекту в израильском городе Хайфа.