Прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану, заявил постпред ИРИ

Иравани: глубоко прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану.

ООН, 10 мар — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал глубоко прискорбным фактом отсутствие реакции Совбеза на удары США и Израиля по республике.

«Вызывает глубокое сожаление сохраняющееся молчание Совета Безопасности», — сказал он журналистам.

Совбез закрывает глаза на грубое нарушение устава ООН, заявил дипломат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

