МИД: РФ будет содействовать УНП ООН в борьбе с наркотиками в Центральной Азии

Россия с 2012 года выступает бессменным донором молодежной антинаркотической инициативы Управления ООН по наркотикам и преступности и стоит у истоков создания региональной молодежной сети в регионе, отметили в дипведомстве.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия высоко оценивает усилия и опыт Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) по предотвращению потребления наркотиков в молодежной среде и намерена оказывать содействие этой деятельности управления в Центральной Азии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, 10 марта замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам принял участие в тематическом мероприятии на полях заседания, посвященном опыту работы с молодежью в цифровых пространствах в странах Центральной Азии с целью предотвращения употребления наркотиков. «Мероприятие было организовано региональным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) для Афганистана, Центральной Азии, Ирана и Пакистана при поддержке Российской Федерации, центральноазиатских стран и профильной секции УНП», — указали в МИД РФ.

«Российская Федерация высоко оценивает усилия и опыт УНП по предотвращению потребления наркотиков в молодежной среде и намерена и далее оказывать содействие этой деятельности управления в дружественном регионе Центральной Азии», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, на мероприятии была отмечена важность профилактики наркомании и продвижения здорового образа жизни среди молодежи, что является приоритетом для России. «Был акцентирован вклад Российской Федерации в работу УНП с молодым поколением. В частности, подчеркнуто, что Россия с 2012 года выступает бессменным донором молодежной антинаркотической инициативы управления и стоит у истоков создания региональной молодежной сети в Центральной Азии, на развитие которой стабильно выделяет средства с 2021 года. Соответствующий круг вопросов был также затронут в ходе отдельной беседы Любинского с региональным представителем УНП Оливером Штольпе», — резюмировали в дипведомстве.

