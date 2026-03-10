МИД: РФ будет содействовать УНП ООН в борьбе с наркотиками в Центральной Азии

Кроме того, на мероприятии была отмечена важность профилактики наркомании и продвижения здорового образа жизни среди молодежи, что является приоритетом для России. «Был акцентирован вклад Российской Федерации в работу УНП с молодым поколением. В частности, подчеркнуто, что Россия с 2012 года выступает бессменным донором молодежной антинаркотической инициативы управления и стоит у истоков создания региональной молодежной сети в Центральной Азии, на развитие которой стабильно выделяет средства с 2021 года. Соответствующий круг вопросов был также затронут в ходе отдельной беседы Любинского с региональным представителем УНП Оливером Штольпе», — резюмировали в дипведомстве.