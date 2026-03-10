КСИР начал 36-ю волну атак по целям США и Израиля

«Начата 36-я волна операции “Правдивое обещание-4”… против целей в Израиле и американских баз с применением ракет “Эмад” (Emad), “Кадр” (Ghadr) и “Хайбар Шекан” (Kheibar Shekan) в комбинации с БПЛА», — говорится в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.