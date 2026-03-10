Армения и США выразили готовность подписать соглашение в области мирного атома

В ведомстве рассказали, что собеседники обсудили вопросы углубления армяно-американского стратегического партнерства в различных направлениях. «Арарат Мирзоян и Томас Динанно с удовлетворением отметили завершение переговоров по соглашению о сотрудничестве между правительствами Армении и США в области мирного использования ядерной энергии, подчеркнув готовность подписать соглашение в надлежащем формате и продолжить сотрудничество в этой области», — заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.