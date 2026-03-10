Армения и США выразили готовность подписать соглашение в области мирного атома

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Париже с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно, стороны подчеркнули готовность подписать соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
В ведомстве рассказали, что собеседники обсудили вопросы углубления армяно-американского стратегического партнерства в различных направлениях. «Арарат Мирзоян и Томас Динанно с удовлетворением отметили завершение переговоров по соглашению о сотрудничестве между правительствами Армении и США в области мирного использования ядерной энергии, подчеркнув готовность подписать соглашение в надлежащем формате и продолжить сотрудничество в этой области», — заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обсудили также региональные инфраструктурные проекты. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
9 февраля премьер Армении Никол Пашинян в Ереване на совместном брифинге с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сообщил, что две страны подписали совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о взаимодействии в сфере мирного атома. Он выразил уверенность, что это откроет новую страницу в двусторонних отношениях.