Постпред Ирана при ООН призвал мировое сообщество остановить кровавую войну

Иравани призвал международное сообщество остановить кровавую войну против Ирана.

ООН, 10 мар — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить кровавую войну против иранского народа.

«Международное сообщество должно действовать уже сейчас, чтобы остановить эту кровавую войну против иранского народа. Мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа, нашей территории и нашей независимости», — сказал он журналистам.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше