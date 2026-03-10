Трамп: США будут уничтожать суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты будут уничтожать все суда, пытающиеся минировать Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, для окончательного уничтожения любого катера или судна, пытающегося минировать Ормузский пролив. С ними расправятся быстро и жёстко», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.